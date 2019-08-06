الصين تدعو الهند وباكستان لضبط النفس وحل النزاعات حول "كشمير" بالوسائل السلمية

دعت الصين، اليوم الثلاثاء، الهند وباكستان إلى حل النزاعات حول إقليم كشمير بالوسائل السلمية، وممارسة ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ إجراءات بشكل أحادي من شأنها تغيير الوضع الراهن أو زيادة حدة التوترات.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" اليوم، تعليقا على قرار الهند بإلغاء وضع الحكم الذاتي الممنوح للشطر الهندي من الإقليم وفقا لنصوص الدستور الهندي.

وقالت يينج "تشعر الصين بقلق بالغ إزاء الحالة الراهنة في جامو وكشمير. إن موقف الصين من قضية كشمير واضح

ومتسق. كما أن هناك توافقا دوليا على أن قضية كشمير مسألة تركت من الماضي بين الهند وباكستان، ويتعين على الأطراف المعنية أن تمارس ضبط النفس وأن تتصرف بحكمة. وينبغي لهذه الأطراف، على وجه الخصوص، أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع الراهن أو زيادة حدة التوترات".وأضافت يينج "ندعو الهند وباكستان إلى حل النزاعات ذات الصلة بالوسائل السلمية عن طريق الحوار والتشاور، وصيانة السلام والاستقرار في المنطقة".وحول ما تردد عن إعلان الحكومة الهندية "لاداخ" الحدودية بين الصين والهند كمنطقة اتحادية، قالت يينج "إن موقف الصين ثابت وراسخ من هذه المسألة، حيث تعارض دائما إدراج الهند للأراضي الصينية في القطاع الغربي من الحدود الصينية الهندية في ولايتها الإدارية".وأضافت يينج "في الآونة الأخيرة، واصلت الهند تقويض السيادة الإقليمية للصين باتخاذ إجراءات أحادية بهذا الصدد عن طريق تغيير قانونها الداخلي، وهذا الأمر غير مقبول ولن يدخل حيز النفاذ. ونحث الهند على توخي الحذر والحكمة قولا وفعلا فيما يتعلق بمسألة الحدود، والتقيد الصارم بالاتفاقات ذات الصلة بين الجانبين، وتجنب اتخاذ أي خطوة قد تزيد من تعقيد مسألة الحدود".