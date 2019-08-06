أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده تتمتع باستقرار أمني كبير وعلى أفضل ما يكون، خاصة بعد النجاح في القضاء على الإرهاب، داعيا إلى عدم التخوف على مصير لبنانجراء ما يمر به من صعوبات وأزمات، وذلك في ظل وجود القدرات والإمكانيات على تجاوز كافة المصاعب.
وقال عون – خلال استقباله اليوم مجموعة من الشباب اللبنانيين المغتربين في الخارج – إن لبنان رغم أنه يمر بمرحلة صعبة في الوقت الراهن، غير أن هذا الوضع تعيشه الكثير من البلدان. مضيفا: "التاريخ أظهر أننا قادرون دوما على النهوض من الكبوات".
كانت هذه تفاصيل خبر عون: لبنان يتمتع باستقرار أمني كبير بعد القضاء على الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.