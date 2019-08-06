رئيس الأوبرا يفتتح معرض إبداعات أطفال ورش التشكيل الصيفية

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، في السادسة مساء الثلاثاء 6 أغسطس بقاعة صلاح طاهر، معرض نتاج ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال التي تنظمتها الاوبرا خلال فترة الصيف. يضم المعرض العديد من الأعمال الفنية التي

ابدعها الأطفال المشاركون في مجالات الرسم، الخزف، الخط العربي، إعادة التدوير، الموازييك، ابني بيتك، الحلي والتصوير الفوتوغرافي.

كما يتم منحهم شهادات تقدير تحفيزًا لهم على استمرار الإبداع وتطوير

الذات. ويذكر أن ورش الفنون التشكيلية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية دورياً تأتي امتدادًا لخطواتها الرامية الى نشر الوعي الفني والثقافي وضمن خطتها لرفع مستوى الذوق العام لدى الشباب والأطفال بهدف خلق جيل جديد قادر على تذوق وإنتاج الفنون الجادة، مما يسهم في بناء المجتمع المصري.