المبعوث الأمريكي إلى السودان يُجري مباحثات في الخرطوم

وصل المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع المسؤولين السودانيين استباقا للزيارة المقررة غدا الأربعاء، لوكيل وزارة الخارجيةالأمريكية ديفيد هيل.
واستهل بوث نشاطه بلقاء في وزارة الخارجية مع الوكيل المكلف بوزارة الخارجية عمر دهب فضل.
ومن المقرر أن يلتقي فضل غدًا مع وكيل الخارجية الأمريكية الذي سيلتقيه، كذلك رئيس المجلس الانتقالي الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، فضلًا عن قيادات في قوى "إعلان الحرية والتغيير" وممثلين لقوى المجتمع المدني.
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