استقالة السفير الأميركي لدى روسيا

قدم السفير الأميركي لدى روسيا جون هانتسمان، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأفادت صحيفة "سولت ليك تريبيون" إن هانتسمان يعتزم العودة إلى ولاية "يوتاه" للترشح لمنصب حاكم الولاية. اقرأ أيضاً... ترامب: موقفنا الاقتصادي قوي للغاية

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