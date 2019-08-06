الأمم المتحدة تحذر من تأثير تجدد القتال في سوريا على المدنيين

حذرت الأمم المتحدة من تأثير اندلاع القتال مجدداً فى جميع أنحاء شمال حماة وجنوب إدلب وغرب حلب على المدنيين.

ولفت المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف يانز ليركه، اليوم الثلاثاء، في تصريحات له إلى أن ما يصل إلى مليون من الموجودين في المناطق المتأثرة في الشمال الغربي السورى هم من الأطفال.

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وتزداد المخاوف من تجدد المعارك خاصة أن المدنيين ممن نزحوا خارج المنطقة كانوا بدأوا العودة إثر بدء سريان وقف إطلاق النار وتوقف الغارات الجوية الجمعة الماضية.

إلا أن الجيش السوري أعلن، أمس الاثنين، استئناف عملياته العسكرية في المنطقة بعد أن رفضت المعارضة المسلحة الالتزام بشروط الهدنة التي تم الاتفاق عليها في مدينة سوتشي الروسية.