أكثر من 1.7 مليون يصلون السعودية لأداء مناسك الحج بزيادة نسبية عن العام الماضي

أعلنت السعودية، الثلاثاء، وصول أكثر من مليون و700 ألف شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.



ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى مساء الإثنين، مليونا و775 ألفا و67 شخصا.



وأوضحت أن عدد القادمين عن طريق الجو بلغ مليونا و664 ألفا، و974 حاجا، فيما قدم عن طرق البر 92 ألفا، و844 حاجا، وعبر البحر 17 ألفا و249 حاجا.

وقدّر المصدر نسبة الزيادة عن العام الماضي في التوقيت ذاته بـ 7% والتي تصل إلى 117 ألفا و223 حاجا.



وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الفريضة الأعظم لدى المسلمين.



وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.