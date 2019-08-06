كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإندونيسي يهدد بطرد رجال الإطفاء إذا لم تتم معالجة حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء بطرد ضباط الجيش والشرطة الذين يقاتلون حرائق الغابات اذا فشلوا في اخماد النيران. وكما وعد بأموال حكومية لمعدات التكنولوجيا الفائقة مثل الطائرات بدون طيار للمساعدة في مواجهة الحرائق.

ونشرت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا الآلاف من الجيش والشرطة لإخماد حرائق الغابات بعد إعلان حالة الطوارئ في ست مقاطعات في جزيرة سومطرة وفي مقاطعة كاليمانتان في بورنيو.

وقال ويدودو في اجتماع تنسيقي بشأن معالجة حرائق الغابات في القصر الرئاسي: "اتصلت هاتفيا بالقائد العسكري ورئيس الشرطة لإخبارهم بأن يحلوا محل أولئك الذين لا يستطيعون حل حرائق الغابات والأراضي".

يستخدم المزارعون الإندونيسيون النار لإخلاء الأرض خلال موسم الجفاف، ولكن يمكنهم الخروج عن السيطرة وإنتاج ضباب خنق ينتشر إلى جيران مثل سنغافورة وماليزيا.

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وسجلت إندونيسيا أكبر عدد من النقاط الساخنة هذا العام منذ الحرائق المدمرة في عام 2015 وتواجه ضغوطًا عالمية لوضع حد لتطهير الأراضي من القطع والحرق، غالبًا لزراعة مزارع النخيل واللب.

وأشار الرئيس، الذي سيقوم بزيارة رسمية لماليزيا وسنغافورة هذا الأسبوع، إلى أن الشكاوى المتعلقة بالضباب تتصدر عناوين الصحف مرة أخرى في البلدان المجاورة.

وأصدرت السلطات الماليزية الأسبوع الماضي نصائح تحذر الجمهور من تجنب الحرق في الهواء الطلق والأنشطة الخارجية، بعد اندلاع حرائق الغابات في إندونيسيا.

قال وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو، الذي حضر الاجتماع، إن إندونيسيا اكتشفت 975 نقطة ساخنة حتى الآن هذا العام، وحرق 135000 هكتار من الأراضي في 18 مقاطعة.

