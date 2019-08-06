كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الفنزويلى يكشف لـ"الخليج 365" تطورات الوضع فى البلاد.. "نواجه حربا إمبريالية على غرار سوريا وليبيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ السفير الفنزويلى، اللواء ويلمر عمر بارينتوس، على وعى شعب فنزويلا فى مواجهة إجراءات غير إنسانية تقودها أمريكا ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف عمر بارينتوس، فى حوار خاص لـ"الخليج 365" أنّ الولايات المتحدة ترعى إنشاء حكومة عميلة تحقق مصالحها فى فنزويلا، ومؤكداً على وجه التشابه بين استراتيجية الحرب التى طبقتها القوى الإمبريالية فى سوريا وليبيا، وبين ما يحدث فى بلاده.

نص الحوار..

-كيف يستقبل الشعب الفنزويلى "التدخلات الغربية" فى الأزمة السياسية بالبلاد؟

السفير ويلمار: لسوء الحظ ، تستمر حكومات الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأوروبية وبعض دول أمريكا اللاتينية في التدخل في الشؤون الداخلية التي تعني بشكل حصري فنزويلا ومؤسساتها القانونية الثابتة، ولكن لحسن الحظ، على الرغم من كل الاعتداءات التي تعرضت لها والشدائد الناجمة عن القيود التي فرضتها واشنطن بشكل تعسفي وخبيث على فنزويلا في المسائل الاقتصادية والإنسانية، في المناخ الاجتماعي الفنزويلي، هناك مناخ من السلام والهدوء الذي يدل على درجة عالية الوعي الذي توصل إليه الغالبية العظمى من الشعب الفنزويلي، مع العلم أن التدابير التي تتجاوز الحدود الإقليمية والأحادية الجانب وغير القانونية التي تطبقها الولايات المتحدة هي أعمال إجرامية تؤثر على قدرة الدولة الفنزويلية على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، لأنها جعلت من المستحيل الحصول على بعض سبل الرعاية الصحية الأساسية والأدوية وحتى الطعام.

ويدرك الناس أن فنزويلا تقع في قلب حرب غير تقليدية، وأن سلوكها يُظهر مستوى أعلى من الوعي سيتغلب على هذه الاعتداءات المستمرة. بالنسبة لشعب فنزويلا، يجب أن تحترم البلدان التي ترعى وتتبع خطًا تدخليًا السيادة والاستقلال الفنزويليين وحقهما في تقرير المصير، لأن الأمر متروك للفنزويليين لتسوية صراعاتنا مع حلولهم الخاصة، وبالتالي فقد أصرت الحكومة الوطنية على أن الطريق لحل خلافاتنا هو الحوار والسلام، ولن يعركل ذلك أي شيء، حتى لو كان التدخل المستمر لقوى الهيمنة العالمية.

-هل هناك أوجه تشابه بين الدعم الغربى لثورات الربيع العربى والمعارضة الفنزويلية؟

السفير: من الواضح، في حالة فنزويلا، هناك إستراتيجية حرب تبنتها حكومة الولايات المتحدة لضمان انهيار المؤسسات الديمقراطية والاقتصاد الفنزويلي لتشجيع الانتفاضة الشعبية، للمضي قدماً في أعقاب الليبرتوريات الموضوعة في الغرف الظرفية للقوى الإمبريالية. والتي تم تطبيقها في العديد من البلدان، مثل سوريا وليبيا.. ولحسن الحظ، كما قلت من قبل، فإن لدى الشعب الفنزويلي درجة عالية من الوعي وإدراك واضح لمصلحة واشنطن في انهيار الديمقراطية الفنزويلية.

يعلم الناس أن هناك وراء هذا الاهتمام الغامض، والذي لا يكمن سوى في الاستيلاء على الثروة الهائلة لجمهورية فنزويلا البوليفارية والسيطرة عليها. لهذا السبب، فإن الغالبية العظمى من السكان الفنزويليين يؤيدون الحوار والتفاوض للتغلب على خلافاتنا والعيش بسلام ووئام كمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، لا بد لي من الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية هي منطقة سلام واستعداداً أكبر من بعض الحكومات لقيادتنا إلى صراع الأشقاء، حيث يتمتع الشعب الفنزويلي بروح السلام العميق الموروثة من تطورنا التاريخي كمجتمع تغلب على العديد من الحوادث المؤلمة التي حٌفرت في ذاكرتنا الجماعية.

ما أخر تطورات الأزمة فى فنزويلا؟

السفير: لحسن الحظ ، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 30 أبريل 2019، تطور الوضع السياسي في فنزويلا بشكل مرض، وبفضل إصرار الرئيس نيكولاس مادورو، أصبحنا اليوم مشاركين في عملية تفاوض من خلال آلية أوسلو، النرويج، التي تسعى إلى إيجاد حل سلمي وديمقراطي للوضع السياسي في فنزويلا. بسبب الواقع الجاري في الأيام الأخيرة، يتميز الوضع السياسي بميل نحو الاستقرار والبحث عن حلول متفاوض عليها لبناء الثقة بين الجهات الفاعلة السياسية، وبهذه الطريقة؛ يجب الوصول إلى الإجماع الضروري لضمان الاحترام المتبادل. والتعايش السلمي بين مختلف قطاعات المجتمع الفنزويلي.

وفي الواقع، بفضل الالتزام والدافع اللذين قدمهما رئيس الجمهورية، نيكولاس مادورو موروس، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 30 أبريل 2019، تطورت عملية الحوار والمفاوضات السياسية بين الحكومة الوطنية المعارضة الفنزويلية - أو المعارضة، التي سميت بهذه الطريقة في ضوء درجة الانقسام الموجودة في هذا القطاع الذي يتعارض مع السلطة التنفيذية الفنزويلية - بصورة مرضية.

وفي الوقت الحاضر، وفرت آلية أوسلو، النرويج، طرقًا وافق عليها الطرفان لتوليد حل سلمي وديمقراطي للوضع السياسي في فنزويلا. في هذا السياق، عقد الاجتماع الأخير بين ممثلي الحكومة الوطنية مع قطاعات المعارضة الفنزويلية في 8 يوليو 2019، في بربادوس، وكان مرحلة جديدة من حوار السلام، برعاية حكومة مملكة النرويج، والتي بدأت في 14 مايو 2019.

وباعتبارها أهم نتيجة حققتها كلا الطرفين في بربادوس، يبرز إنشاء وتوطيد طاولة حوار دائم للسلام، ويمثل خطوة مهمة لفهم مواطن. مع نجاح هذه العملية، ثبت أن السلام والديمقراطية في فنزويلا سوف ينتصران، لأنه مطلب شعبي ورغبة الغالبية العظمى من السكان الفنزويليين.

-من المسؤول عن الهجمات التخريبية ضد قطاع الكهرباء.. وكيف يستقبل الشعب ذلك؟

السفير: الهجمات المتكررة على الخدمة الكهربائية الوطنية ليست بالهجمات الجديدة على أنظمة توليد الطاقة الكهربائية في فنزويلا، حيث إن البلاد تواجه أكثر من خمس سنوات أعمال تخريبية تحاول كسر رفاهية السكان.. حدث آخرها في 22 يوليو بهدف خلق سيناريو للفوضى وزعزعة استقرار المجتمع الفنزويلي. هذه هجمات إجرامية بأسلحة كهرومغناطيسية.

بالنسبة للحكومة الوطنية، فإن هذه الهجمات الإلكترونية التي تهدف إلى تدمير السلام والهدوء لشعب فنزويلا هي، بلا شك، مناورات يتم التخطيط لها وتنفيذها من الولايات المتحدة وترعاها قطاعات من اليمين الوطني المتطرف.. إنها جزء من الاعتداءات المستمرة التي تم تفعيلها بكل طريقة ممكنة وبشكل منهجي ضد شعب فنزويلا النبيل.. لقد فهم هذا الغالبية العظمى من السكان، وهذا هو السبب في أنهم عبروا عن رفضهم القوي لهذه الأعمال اللاإنسانية.

-ماذا تحتاج الحكومة الفنزويلية لإعادة الهدوء للبلاد على المدى القصير؟

السفير: في الحال، ما نطلبه من جميع قطاعات الحياة الوطنية، ولا سيما الحكومة البوليفارية، هو استقرار الوضع السياسي من خلال الحوار للتركيز على تحسين الاقتصاد الفنزويلي لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفنزويلي ، والتغلب على الحصار والعقوبات والاضطهاد المالي.

وكرر الرئيس نيكولاس مادورو مرارًا وتكرارًا دعوته إلى السلام واتحاد جميع الفنزويليين، وقال الرئيس الوطني "نحن الذين نؤمن بالقيم الديمقراطية، نحارب دائمًا من أجل الحق في الحرية والهدوء والتنمية للشعب الفنزويلي " كدليل، كمنارة وحوار وسلام.

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-وهل تؤثر الأحداث على قطاع السياحة والسفر للبلاد.. أو صدرت أية تحذيرات سفر لكاراكاس؟

السفير: من الواضح أن هناك حملة إعلامية لتشويه صورة فنزويلا في العالم التي تروج لها شركات الاتصالات الكبرى التي تعمل في إطار التقارب مع مراكز الهيمنة العالمية، وتستفيد بعض الحكومات المعاكسة من هذا الموقف لإصدار تنبيهات أو تحذيرات السفر إلى البلاد. إنها إستراتيجية أخرى في البحث عن الخنق الاقتصادي في فنزويلا، حيث تؤثر هذه الحملة المضللة على تطور السياحة في فنزويلا، والتي تتمتع بإمكانيات عالية لأن أرضنا تتمتع بجمال المناظر الطبيعية الخصبة، ومن جانب الحكومة الوطنية، نحن نعمل على وضع القطاع السياحي الفنزويلي دوليا لنقدم للعالم مميزاتنا السياحية كدولة متعددة الوجهات.

-لماذا ترفض الولايات المتحدة النظام اليسارى فى فنزويلا؟

السفير: لسوء الحظ ، تقود الولايات المتحدة حكومة سادية متفوقة، وفي مطالبتها بالإطاحة برئيس دستوري منتخب بشكل شرعي، أطلقت خطة إمبريالية متعددة الأبعاد لمحاولة إنهاء المقاومة السيادية التي رفعتها جمهورية فنزويلا البوليفارية لمدة عقدين من الزمن ضد التدخل الأمريكي وأحادية الجانب، في المجال الإقليمي للأمريكتين، وعلى المستوى العالمي، لأن فنزويلا -كما هو معروف جيدًا- مناصرة قوية لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وفي أعمالها الدولية تدعو الدولة الفنزويلية إلى إنشاء نظام دولي متعدد المراكز ومتعدد الأقطاب، وهو موقف يؤثر على المصالح الإقليمية والعالمية للولايات المتحدة، وخاصة مقاربتها التداخلية والأحادية القطبية في إدارة العلاقات الدولية، وإنّ كل الاعتداءات في شكل تدابير قسرية، والحصار الاقتصادي المالي والتجاري، وتجميد الأصول، هي انعكاس للهوس الإمبراطوري غير المُجدي لإخضاع دولة ذات سيادة والسيطرة عليها وحمايتها لإخضاعها لتصميماتها والاستيلاء على مواردها الضخمة.

-وهل يؤثر الحصار الغربى بالسلب أم الإيجاب على شعبية الرئيس نيكولاس مادورو؟

السفير: إن التدابير القسرية التي تٌمارس ضد فنزويلا عبارة عن إجراءات ضارة وغير إنسانية، وتسبب في أضرار جسيمة للسكان. في الآونة الأخيرة، خلال ولاية الرئيس نيكولاس مادورو، طبقت إدارة ترامب سلسلة من التدابير التي تتجاوز الحدود الإقليمية والأحادية وغير القانونية ضد فنزويلا والتي فرضت عليها حصارًا اقتصاديًا ماليًا يسعى إلى خنق الشعب الفنزويلي والتحريض عليه انهيار مؤسساتنا ومن شأنه أن يؤدي إلى إنشاء حكومة تابعة للمصالح الأمريكية. تشكل القيود التي فرضتها واشنطن بصورة تعسفية ومؤلمة في المسائل الاقتصادية والإنسانية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولأكثر الالتزامات الأساسية الناشئة عن الاشتراك في ميثاق منظمة الأمم المتحدة والالتزام به. تعتبر هذه الإجراءات إجرامية لأنها تؤثر على قدرة الدولة الفنزويلية على تلبية الاحتياجات الأساسية لمدينة بأكملها، والتي لم تتمكن من الحصول على بعض الرعاية الصحية والأدوية وحتى الطعام. لهذا السبب، سيكون من غير الديمقراطي وغير الأمين وغير الإنساني الاستفادة من هذا الوضع لأغراض سياسية كما تفعل مراكز القوة المهيمنة.

-هل انتهى زمن التدخلات العسكرية الأجنبية؟

السفير: إن الحكومة البوليفارية مدافع قوي عن التعددية، وفي تطوير سياستها الخارجية، تفضل دبلوماسية السلام البوليفاري، وفي هذا السياق، رفعنا صوتنا في العديد من المنتديات الدولية للمطالبة بوقف العدوان المتعدد الأشكال الذي قامت به الولايات المتحدة ضد السلام والهدوء للشعب الفنزويلي، وبالمثل، حثت حكومتنا المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لاحترام ميثاق الأمم المتحدة في مبادئه ومقاصده الأساسية، وبالتالي وقف الهجوم الإمبريالي الهوسي ضد الشعب السيادي لفنزويلا.

بالنسبة لفنزويلا، إنها لحظة التعددية ونهاية أي محاولة للتشجيع ضد دولة ذات سيادة، لهذا السبب، قدمت فنزويلا مع 120 دولة عضو في حركة عدم الانحياز مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 12 ديسمبر 2018، للاحتفال باليوم الدولي التعددية والدبلوماسية من أجل السلام ".

واٌعتمد هذا القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو يسعى إلى تعزيز ودعم الركائز الأساسية الثلاثة للمنظمة المتعددة الأطراف: التنمية المستدامة، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان؛ الأساس الأساسي لميثاق الأمم المتحدة وخطة 2030 للتنمية المستدامة. إن اتخاذ القرارات الجماعية وإدانة أي محاولة للقيام بعمل مسلح من جانب واحد يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر هما من الخطوات الأساسية لضمان بناء عالم أفضل وأكثر سلاما.

وفي حالة أمريكا اللاتينية، عانت شبه القارة الهندية من تاريخ طويل من التدخلات التي قامت الولايات المتحدة بتنفيذها، ومع ذلك، على الرغم من التهديدات العنيفة، فإن الواقع التاريخي الحالي مختلف تمامًا ويمكننا أن نتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الذي أكد مرارًا وتكرارًا، قبل القيام بعمل عسكري أمريكي محتمل ضد فنزويلا، على ما يلي: "لقد مر وقت التدخلات العسكرية في أمريكا اللاتينية."

-هل تستطيع فنزويلا تفادى العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الحيوى؟

كما قلت من قبل، أدانت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشدة، في مناسبات عديدة وفي العديد من المنتديات، اللجوء المنتظم للتدابير القسرية أحادية الجانب وغير القانونية، التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية خارج الحدود الإقليمية ، والتي أثرت على جميع أوامر الاقتصاد الفنزويلى، وليس فقط القطاع الاستراتيجي للهيدروكربونات.

أصبحت هذه التدابير القسرية عقبة تؤثر على حسن سير عمل الدولة الفنزويلية، ولهذا السبب، استفادت الحكومة الوطنية من جميع المنتديات الدولية والاتصالات الثنائية للتنديد واتخاذ إجراءات حازمة حتى تكون إدارة ترامب مسؤولة أمام المجتمع الدولية ومؤسساتها، نتيجة للأعمال الإجرامية التي تم تنفيذها ضد شعب فنزويلا، وديمقراطيته ومؤسساته.

-وصف الرئيس نيكولاس مادورو، المعارض خوان جوايدو، بأنه دمية فى يد أمريكا، فلماذا تخرج مظاهرات لتأييده فى الشوارع؟

السفير: في مواجهة فشل سياساتها التدخلية ضد شعب قرر أن يكون حراً ومستقلاً دون أي وصاية، باعتبارها مورداً متطرفاً، رعت الولايات المتحدة إنشاء حكومة عميلة، متجاهلة الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات الرئاسية في 20 مايو 2018، والتهديد بملء أراضينا بالعنف، وخلق القلق في بلدة مسالمة، وتتمثل رغبتها الرئيسية في العيش بحرية وفي وئام.

ولسوء الحظ، ومع عدم وجود نية للتأثير على التطور الأمثل لعملية الحوار التي ترعى آلية أوسلو، اختير النائب خوان جوايدو ليكون الشخصية الرئيسية لحكومة عميلة في نهاية المطاف، وهذا هو السبب في أنه قد تم تأهيله على هذا النحو، وليس فقط الرئيس نيكولاس مادورو، ولكن أيضا من قبل العديد من قادة العالم التقدمي.

وكل يوم يمر هناك يحدث انخفاض هائل في شعبية شخصية خوان جوايدو، والذي لا يؤثر شخصيته على الإطلاق في تطور الحياة اليومية للفنزويلية، باستثناء الطلب الذي قدموه من الحصار المفروض على البلد الذي يؤثر على الفنزويليين بشكل عام ولكن بشكل خاص للطبقات الفقيرة، لأن هذا القائد الزائف لا يهتم في النهاية بالناس، ولكنه يأخذ السلطة لاستعادة امتيازات الطبقات الغنية التي يستجيب لها.

ومن الواضح أن المعارضة الفنزويلية هي قوة سياسية لها القدرة على التجمع في بعض قطاعات السكان الفنزويليين، ومن هناك، تستمد المظاهر التي تم التقاطها أو نشرها من قبل وسائل الإعلام والتي تضعف كل يوم القوة التي تتمتع بها.

-ما الرسالة التى تريدون توجيهها للشعب الفنزويلى والعالم؟

السفير: رسالة الإيمان والتفاؤل والثقة، لأن الحوار والسلام في فنزويلا سينتصران.. أنا مقتنع تمامًا أن الفنزويليين سيكونون قادرين على حل خلافاتنا بطريقة سيادية، دون فرض أجندات خارجية تسعى إلى تحقيق مصالح أخرى غير المصلحة الوطنية.

دعونا نستمر في الدفاع عن حقنا في تقرير المصير للتغلب على التحديات الحالية والتحديات المستقبلية لضمان تعايشنا السلمي كشعب مستقل ذي سيادة ومواصلة الدفاع عن القانون الدولي واحترامه ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.