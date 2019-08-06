كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبالي والمرزوقي ينضمان للسباق الرئاسي في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي اليوم الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي تجري يوم 15 سبتمبر المقبل، فيما أعلن الرئيس السابق المنصف المرزوقي أنه سيودع ملف ترشحه يوم غد الأربعاء.

ويمثل السياسيان الجبالي والمرزوقي أحد رمزي التحالف الحكومي الثلاثي الملقب بـ"الترويكا" الذي حكم تونس إثر انتخابات 2011 مع بداية الانتقال السياسي، وهي الانتخابات الديمقراطية الأولى التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في نفس العام عقب انتفاضة شعبية.

وضم التحالف آنذاك حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، وتقدم الجبالي القيادي البارز السابق بحركة النهضة، التي ظلت محظورة حتى 2011، أوراق ترشحه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمرشح مستقل.

وشغل الجبالي(70 عاماً) منصب رئيس الحكومة بعد تصدر حزبه السابق حركة النهضة انتخابات 2011، لكنه قدم استقالته في مارس 2013، كما استقال من منصب الأمين العام للحركة في نفس الشهر ليعلن مغادرته للحركة بسبب خلافات حول سياسات الحزب.

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ويحظى المنصف المرزوقي(47 عاماً)، الذي أعلن عبر إذاعة "ديوان إف إم" الخاصة اليوم تقديم ترشحه لهيئة الانتخابات يوم غد بدعم تحالف "تونس أخرى"، وهو يمثل تحالفاً بين حزبي "حراك تونس الإرادة" و"حركة وفاء" بالإضافة إلى سياسيين مستقلين.

والمرزوقي ناشط حقوقي ومعارض للرئيس السابق بن علي، تولى منصب الرئاسة بصفة مؤقتة بين 2011 و2013 بعد حصول حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية على المركز الثاني في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد عام 2011، وبتزكية من التحالف حكومي في البرلمان.

وترشح لانتخابات 2014 وأدرك الدور الثاني قبل خسارته أمام الرئاسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي توفي قبل انتهاء عهدته الرئاسية بأشهر يوم 25 يوليو الماضي.

وبلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس حتى اليوم 26 مرشحاً، ويغلق باب الترشح يوم الجمعة التاسع من أغسطس الجاري، فيما تنطلق الحملات الانتخابية يوم الثاني من سبتمبر المقبل حتى يوم 13 من نفس الشهر.