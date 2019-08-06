كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تهدد: "أمريكا وكوريا الجنوبية سيدفعون الثمن غاليًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ في البحر قبالة ساحلها الشرقي للمرة الرابعة في أقل من أسبوعين، فيما حذرت بيونج يانج من أن التحركات المعادية ضدها "وصلت إلى خط الخطر".

وأطلقت كوريا الشمالية، التي تنتقد التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية واستخدامها للأسلحة عالية التقنية، سلسلة من الصواريخ منذ أن وافق زعيمها كيم "جونغ أون" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع عقد في 30 يونيو على إحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

وقالت كوريا الشمالية إنها ملتزمة بالدبلوماسية وستنتظر حتى نهاية العام حتى تخفف الولايات المتحدة من سياسة العقوبات والضغط السياسي بشأن الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ الباليستية في بيونج يانج.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان صدر عن وكالة الأنباء الرسمية الكورية "KNNA": إذا تجاهلت واشنطن وسيول تحذيرات كوريا الشمالية المتكررة، "فسوف نجعلها تدفع الثمن باهظًا".

