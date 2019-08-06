كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير بكين في أبوظبي: قواتنا البحرية ربما ترافق سفننا التجارية في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر السفير الصيني لدى الإمارات اليوم الثلاثاء أن بلاده ربما ترافق سفنا تجارية صينية في مياه الخليج بموجب مقترح أمريكي بشأن تحالف بحري لتأمين طرق الشحن في أعقاب هجمات على ناقلات.

وقال السفير ني جيان لرويترز في أبوظبي: "إذ حدث وكان هناك وضع غير آمن للغاية فسندرس مرافقة بحريتنا لسفننا التجارية".

وأضاف لاحقا في رسالة نصية "ندرس المقترح الأمريكي بشأن ترتيبات المرافقة في الخليج".

وتضغط واشنطن على دول أخرى للانضمام لتحالف أمني بحري في وقت يشتد فيه التوتر مع إيران التي تحملها الولايات المتحدة مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز، وهو ما تنفيه طهران.