مطاردات “هوليودية” تقود لاعتقال أكبر تجار المخدرات نواحي بني ملال  

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بني ملال، ليلة أمس الإثنين، من وضع كمين لأحد أكبر مروجي المخدرات، بمنطقة بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن مطاردات هوليودية قامت بها مصالح الدرك الملكي، بعد مراقبة المعني بالأمر بسيارته الخفيفة، والذي فطن لكمين الدرك ليترجل من السيارة ويلوذ بالفرار بين الأشجار المتواجدة بالنواحي.

وأضاف المصدر ذاته، أن المتهم الموقوف من بين أكبر المروجين للمخدرات بالمنطقة، تم اعتقاله بعد مطاردات لأزيد من ساعتين في إحدى الغابات بالمنطقة.

هذا وقد تم اقتياد “تاجر المعني بالأمر إلى مخفر الدرك من أجل تعميق البحث معه مع وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام العدالة.