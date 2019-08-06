تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بني ملال، ليلة أمس الإثنين، من وضع كمين لأحد أكبر مروجي المخدرات، بمنطقة بني ملال.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن مطاردات هوليودية قامت بها مصالح الدرك الملكي، بعد مراقبة المعني بالأمر بسيارته الخفيفة، والذي فطن لكمين الدرك ليترجل من السيارة ويلوذ بالفرار بين الأشجار المتواجدة بالنواحي.
وأضاف المصدر ذاته، أن المتهم الموقوف من بين أكبر المروجين للمخدرات بالمنطقة، تم اعتقاله بعد مطاردات لأزيد من ساعتين في إحدى الغابات بالمنطقة.
هذا وقد تم اقتياد “تاجر المعني بالأمر إلى مخفر الدرك من أجل تعميق البحث معه مع وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام العدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر مطاردات “هوليودية” تقود لاعتقال أكبر تجار المخدرات نواحي بني ملال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.