طالب الأفارقة بالكف عن الإنجاب.. تصريح عنصري يهدد رئيس نادي ألماني كبير بالإقالة

غضب عارم، ذلك الذي خلفه تصرح كليمون تونيز، رئيس نادي شالكه 04 الألماني، حول الأفارقة، والذي اعتبره العديد بأنه تصريح عنصري، كما دفع العديد من أنصار النادي، وجمعيات المجتمع المدني في ألمانيا وأوروبا، لمطالبته بالاستقالة من رئاسة النادي.

التصريح، كان خلال لقاء في مدينة باتيربورن، شرق ألمانيا، حول التغير المناخي، وقد قال فيه، إن الطريقة المثالية للحد من التغيرات المناخية، هي “عندما ندفع الأفارقة إلى الحد من قطع الأشجار، ونقنعهم بعدم الإنجاب”، حسب ما نقلته صحيفة ” د غوارديان” الإنجليزية.

رئيس النادي الألماني، الذي يعرف تواجد عددا من اللاعبين الأفارقة، من بينهم المغربي أمين حارث، قدم اعتذارا، فيما بعد، على الموقع الرسمي للنادي، قال فيه: ” أنا أعتذر لكم، لقد كان تصريحا متهورا وطائشا”.

وعلى الرغم من اعتذار تونيز، إلا أن فئة واسعة من الجماهير، أصحبت تطالب باستقالته من رئاسة النادي.