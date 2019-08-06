القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، اقترب من العودة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الكروي القادم.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن كوتينيو سينتقل من برشلونة إلى آرسنال لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة.
وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن قيمة إعارة كوتينيو ستصل إلى 27 مليون جنيه إسترليني، ولن يكون في العقد أي بند يسمح لآرسنال بشراء اللاعب البرازيلي.
ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، حيث انضم إلى الكامب نو مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 40 مليونًا.
وعاش فيليب كوتينيو، موسمًا صعبًا مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم برشلونة يقترب من العودة إلى البريمييرليغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.