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نجم برشلونة يقترب من العودة إلى البريمييرليغ

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم الإسباني، فيليب كوتينيو، اقترب من العودة للعب في الممتاز خلال الموسم الكروي القادم.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن كوتينيو سينتقل من برشلونة إلى آرسنال لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن قيمة إعارة كوتينيو ستصل إلى 27 مليون جنيه إسترليني، ولن يكون في العقد أي بند يسمح لآرسنال بشراء اللاعب البرازيلي.

ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، حيث انضم إلى الكامب نو مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 40 مليونًا.

وعاش فيليب كوتينيو، موسمًا صعبًا مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

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