وزير الشباب: طالبنا 'فيفا' بتزويدنا بكتاب رفع الحظر والاخير سيرسل وفدين الى العراق

وقال رياض عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" إنه "اجريت في الساعات الماضية اتصالا هاتفيا مع الشيخ سلمان رئيس الاتحاد الاسيوي وأكدت له حق العراق في اللعب على ارضه حسب القرارات السابقة الصادرة من الاتحاد الدولي بعد زوال كل الأسباب التي أدت الى الحظر رغم انها كانت ظالمة والعراق يتمتع بالأمن والأمان وشعبه عاشق لكرة القدم".وتابع "اتصلت بالدائرة القانونية في الاتحاد الدولي وأكدت لهم حق العراق باللعب على أرضه وسيتم إرسال شخصين احدهما ألماني والآخر أردني الى العراق للتباحث معهم والاطلاع على الوضع الكروي في العراق".

واوضح بالقول، "طالبنا الاتحاد الدولي بتزويدنا بالكتاب الذي تم بموجبه رفع الحظر عن ملاعب البصرة وكربلاء واربيل، ليتسنى لنا الاطلاع على كل التقارير التي أيدت حق العراق باللعب على أرضه وكل هذه الامور تمت بعد التواصل مع الاتحاد العراقي المعني الرئيسي بكل هذه الأحداث".

