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2019-08-06 | 18:21
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اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، انه طالب الاتحاد الدلي لكرة القدم "فيفا" بكتاب رفع الحظر عن الملاعب العراقية، مبيناً ان الاتحاد الدولي سيرسل وفدين الى العراق للتباحث معهم والاطلاع على الوضع الكروي في العراق.
وتابع "اتصلت بالدائرة القانونية في الاتحاد الدولي وأكدت لهم حق العراق باللعب على أرضه وسيتم إرسال شخصين احدهما ألماني والآخر أردني الى العراق للتباحث معهم والاطلاع على الوضع الكروي في العراق".
واوضح بالقول، "طالبنا الاتحاد الدولي بتزويدنا بالكتاب الذي تم بموجبه رفع الحظر عن ملاعب البصرة وكربلاء واربيل، ليتسنى لنا الاطلاع على كل التقارير التي أيدت حق العراق باللعب على أرضه وكل هذه الامور تمت بعد التواصل مع الاتحاد العراقي المعني الرئيسي بكل هذه الأحداث".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب: طالبنا 'فيفا' بتزويدنا بكتاب رفع الحظر والاخير سيرسل وفدين الى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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