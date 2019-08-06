مدينة الطب تحدد مواعيد زيارة المرضى بواقع ثلاثة ايام في الاسبوع

اعلنت دائرة مدينة الطب، الثلاثاء، تحديد مواعيد زيارة المرضى في مستشفيات ومراكز المدينة بثلاثة ايام في الاسبوع.
وذكر مدير عام الدائرة حسن التميمي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم تحديد موعد زيارة المرضى الراقدين في المستشفيات في ايام الجمعة والاحد والاربعاء حصرا".
واضاف ان "الزيارة تكون من الساعة الثالثة عصرا لغاية السادسة مساء"، مشيرا الى ان "هذا الاجراء يأتي حفاظا على صحة وسلامة وراحة المرضى".
واضاف ان "الزيارة تكون من الساعة الثالثة عصرا لغاية السادسة مساء"، مشيرا الى ان "هذا الاجراء يأتي حفاظا على صحة وسلامة وراحة المرضى".
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