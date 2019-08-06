الفياض: أمن سهل نينوى سيوكل للواء 30 بالحشد والشرطة المحلية والجيش

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، أن أمن سهل نينوى سيوكل إلى اللواء 30 في الحشد الشعبي والجيش والشرطة.
ونقل البيان عن الفياض قوله في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، ان "الاجتماع شهد مناقشة مطالب المتظاهرين السلميين من أبناء مناطق سهل نينوى، حيث ستوكل المسؤولية الامنية إلى اللواء 30 بالحشد الشعبي والشرطة المحلية والجيش على أن تكون بإمرة الجيش".
واضاف الفياض ان "المجتمعين اشادوا بدور وتضحيات أبناء مكونات سهل نينوى في تحرير و تأمين مناطقهم وتوفير الظروف لإعادة النازحين إليها"، مشيرا الى "اهمية الحفاظ على أمن واستقرار مناطق سهل نينوى والنظر بمطالب الأهالي ورسائلهم التي وجهت للحكومة".
وعقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمني بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه ابو مهدي المهندس ونائب رئيس قيادة العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبدالامير يارالله ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي في مقر عمليات نينوى حول الاوضاع في مناطق سهل نينوى.
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