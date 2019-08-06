الفياض: أمن سهل نينوى سيوكل للواء 30 بالحشد والشرطة المحلية والجيش

وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الفياض عقد، اليوم، اجتماعاً مع الحكومة المحلية لمحافظة نينوى وقيادة العمليات المشتركة بشأن أوضاع مناطق سهل نينوى ومطالب الاهالي التي رفعت للحكومة".ونقل البيان عن الفياض قوله في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، ان "الاجتماع شهد مناقشة مطالب المتظاهرين السلميين من أبناء مناطق سهل نينوى، حيث ستوكل المسؤولية الامنية إلى اللواء 30 بالحشد الشعبي والشرطة المحلية والجيش على أن تكون بإمرة الجيش".

واضاف الفياض ان "المجتمعين اشادوا بدور وتضحيات أبناء مكونات سهل نينوى في تحرير و تأمين مناطقهم وتوفير الظروف لإعادة النازحين إليها"، مشيرا الى "اهمية الحفاظ على أمن واستقرار مناطق سهل نينوى والنظر بمطالب الأهالي ورسائلهم التي وجهت للحكومة".



وعقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمني بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه ابو مهدي المهندس ونائب رئيس قيادة العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبدالامير يارالله ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي في مقر عمليات نينوى حول الاوضاع في مناطق سهل نينوى.