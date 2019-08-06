"الانتقالي الجنوبي" باليمن: الإخوان وراء تفجير معسكر الجلاء

اتهم الشيخ هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الثلاثاء، تنظيم الإخوان وذراعه السياسية حزب الإصلاح بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي على معسكر الجلاء بعدن.

وكشف بن بريك، خلال مؤتمر صحفي، الذي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، أن الصاروخ الذي استهدف معسكر الجلاء انطلق من الشمال الغربي لعدن بالتزامن مع انتشار مكثف لدوريات عسكرية إخوانية كانت تخطط لاستهداف قيادة التحالف العربي والقيادات السياسية والعسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن مخطط حزب الإصلاح اليمني استهدف التخلص من قيادات جنوبية ضمن مؤامرة خطيرة تتعرض لها عدن ويراد لها أن تسقط بيد تنظيم الإخوان الإرهابي.

واستعرض نائب رئيس المجلس الانتقالي، نتائج التحقيقات بالهجوم الغادر الذي وقع الخميس الماضي واستشهد على إثره عدد من العسكريين على رأسهم العميد منير اليافعي "أبواليمامة" قائد اللواء الأول دعم وإسناد، لافتا إلى أنه كان مقصودا ضمن آخرين وأن حادثة الجلاء هي بداية تنفيذ المخطط.

Advertisements

وأضاف: "ذهب العميد أبواليمامة لاستقبال قائد التحالف العربي بعدن والذي وصل إلى بوابة معسكر الجلاء، قبيل أن يضرب الانفجار خلف المنصة من حرس الشرف".

وأشار إلى أن الصاروخ كان يستهدف المنصة التي سيجلس عليها قيادة التحالف وقيادة المجلس الانتقالي والقيادات العسكرية، لافتاً إلى أنه: "لم يكن المستهدف الشهيد أبواليمامة فقط".

وعن حوادث ترحيل أبناء الشمال من عدن في أعقاب التفجيرات الإرهابية، قال بن بريك إنها طالت المشتبه بهم وهو إجراء أمني لضبط مجهولي الهوية والخلايا النائمة للحوثي وحزب الإصلاح، كونها حالة حرب والوضع حياة أو موت.

وشدد بن بريك على ضرورة تطهير الخلايا النائمة المنتشرة في مدينة عدن، بتنسيق مباشر بين الحزام الأمني وألوية الحماية الرئاسية، محذرا من توجيه السلاح تجاه الشعب وأنه سيخرج في "هبة جماهيرية" للتعبير عن عدم نيته خوض الحرب لكننا رجالها متى فرضت علينا.

والخميس الماضي، نفذت مليشيا الحوثي الانقلابية، عملية إرهابية استهدفت بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي قصير المدى حفلا استعراضيا وتدريبا عسكريا شهده معسكر الجلاء بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأسفر الهجوم عن سقوط 36 شهيدا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبواليمامة وعدد من رفاقه.