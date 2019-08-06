سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019

استقر سعر الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بعد تراجع بنحو قرشين، في تداولات الإثنين ، وبلغ متوسط السعر 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر وبلوم ومصر إيران والشركة المصرفية العربية الدولية.

وارتفع الجنيه المصري 7% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

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وعرض بنكا التجاري الدولي، والمصرف المتحد أقل سعر للدولار عند 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع، فيما قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأمريكية عند 16.55 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، فقد زاد سعر شراء اليورو لليوم الثاني على التوالي مسجلا 18.47 كما ارتفع للبيع مسجلا 18.68 جنيه، وارتفع أيضا الإسترليني ليبلغ للشراء 20 جنيها والبيع 20.211 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية تراجع سعر الريال السعودي ليبلغ للشراء 4.38 جنيه والبيع 4.24 جنيه، فيما استقر الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و 4.52 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الدينار الكويتي إلى 54.28 جنيه مقابل 54.70 للبيع وفق بيانات البنك الأهلي المصري.