القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد دبي في أغسطس/آب الجاري، افتتاح أول كافيه في العالم يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، ويعتمد المقهى، الذي يحمل اسم "روبو كافيه"، على 3 روبوتات تقدم الخدمات للعملاء على أنغام الموسيقى وعروض الليزر.
ويقع "روبو كافيه" في دبي فيستيفال سيتي، ويتيح لزبائنه طلب المشروبات والطعام عبر جهاز لوحي "تابلت" مثبت على الطاولة، ويتلقى الروبوت طلبات العملاء، ومن ثم يعدها ويرسلها عبر مسارات آلية إلى طاولة الزبون.
ومن المتوقع أن يصبح الكافيه مقصدا سياحيا يستقطب الزوار باعتباره تجربة فريدة في المنطقة، وإضافة نوعية لقطاع الضيافة في مدينة دبي، وسيكون مقصداً ومعلماً سياحياً يستقطب زوار الإمارات.
وقال مسؤولون عن المشروع إن "روبو كافيه" المملوك لشركة إماراتية دخل مرحلة اللمسات النهائية تمهيدا لافتتاحه في دبي فستيفال سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح أول كافيه تديره الروبوتات في العالم بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.