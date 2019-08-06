روسيا تستدعي السفير الياباني بعد انتقادات بشأن جزر متنازع عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، السفير الياباني لدى موسكو، تويوهيسا كودزوكي، على خلفية تصريحات عبرت فيها طوكيو عن احتجاجها على نشاطات روسيا في جزر الكوريل الجنوبية.

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف زار الجمعة الماضية جزيرة إيتوروب، وهي واحدة من جزر الكوريل الأربع المتنازع عليها، فعلقت طوكيو على ذلك بالقول إن هذه الزيارة "تؤجج مشاعر المواطنين اليابانيين وهو أمر مؤسف للغاية".



لا يزال الخلاف قائما بين روسيا واليابان حول جزر "الكوريل"، التي تعتبرها طوكيو أراضي تابعة لها اقتطعت منها في الحرب العالمية الثانية، وتعتبرها موسكو واقعا نتيجة مجريات الحرب دخلت ضمن أراضي الاتحاد السوفيتي.

ويشكل هذا النزاع الإقليمي عائقا أمام توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان، التي لم توقع بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى الآن بسبب هذه الجزر.