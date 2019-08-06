كراكاس تتهم واشنطن ب"الارهاب الاقتصادي" بعد تجميد اصول الحكومة الفنزويلية

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتهمت كراكاس الثلاثاء واشنطن بممارسة "الارهاب الاقتصادي" والسعي الى قطع الحوار مع المعارضة الفنزويلية، وذلك غداة تجميد كامل لاصول حكومة نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة. وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان إن كراكاس "تندد امام المجتمع الدولي باعتداء جديد وخطير من جانب ادارة (الرئيس دونالد) ترامب عبر قرارات تعسفية (تعكس) إرهابا اقتصاديا بحق الشعب الفنزويلي".

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