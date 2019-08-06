انت الان تتابع بولتون يقول العقوبات ستؤثر بشدة على مادورو ماليا ويحذر روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الثلاثاء إن العقوبات الأمريكية الجديدة الصارمة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ستؤثر بشدة على ما يصله من تمويل دولي، محذرا روسيا من مغبة توفير مزيد من الدعم إلى فنزويلا.
وقال بولتون في تصريحات معدة مسبقا أمام مؤتمر في ليما عاصمة بيرو ”حان وقت اتخاذ إجراء. الولايات المتحدة تتحرك بعزم لتضييق الخناق ماليا على مادورو وتسريع الانتقال الديمقراطي السلمي“.
وأضاف ”نقول مجددا لروسيا، وخصوصا الذين يتحكمون في أموالها: لا تراهنوا على قضية خاسرة“.
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