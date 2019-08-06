الان تتابع السفير الأمريكي لدى روسيا يستقيل من منصبه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 29 دقيقة - 7:00 م, 6 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 أعلن السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، حسب ما أعلنته وكالة سبوتنيك الروسية.

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