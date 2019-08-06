وكالة: الأمين العام السابق لحزب النهضة التونسي يترشح للرئاسة مستقلا

قالت وكالة الأنباء التونسية إن حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحزب النهضة يترشح للرئاسة مستقلا.

وبترشح الجبالي يرتفع العدد الإجمالي لمطالب المترشحين المودعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ فتح باب الترشح 2 أغسطس 2019 وإلى حدود الساعة الثانية بعد ظهر اليوم إلى 27 مطلبا، بحسب الوكالة التونسية.

وفي وقت سابق اليوم، فاجأ الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، الثلاثاء، التونسيين بإعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها الخريف المقبل.

Advertisements

وقال “المرزوقي” في حوار أجرته معه إذاعة “ديوان أف أم” الخاصة، إنه حصل على تزكيات عشرة نواب في البرلمان، وإنه سيقدم ترشحه في الأيام القادمة.

والجمعة، انطلقت مرحلة تقديم طلبات الترشح التي تستمر حتى الجمعة المقبلة، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا في 14 أغسطس الجاري.