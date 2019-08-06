الجيش: 6 طائرات حربية إسرائيلية و7 طائرات استطلاع خرقت حرمة الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 5 آب 2019 الساعة 13:00، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مناطق جبيل و​الجنوب​، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 13:15 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 15:00، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين شكا والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 16:20 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة". وبيّنت أنّ "عند الساعة 15:05، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب ​مدينة صيدا​، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين جبيل والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 16:15 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".

ولفتت المديرية إلى أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 5 آب 2019 الساعة 5:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّ فوق مناطق ​المتن​، ​بعبدا​، ​بعلبك​ والهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:55 من فوق بلدة رميش". وأفادت بأنّ "عند الساعة 11:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الشوف​، المتن، بعبدا والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:35 من فوق بلدة رميش".

Advertisements

وذكرت أنّ "عند الساعة 12:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، رياق، بعلبك و​البقاع الغربي​، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 6 آب 2019 الساعة 00:05 من فوق البلدة المذكورة. وبتاريخ 5 آب 2019 الساعة 17:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ​بيروت​ وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:10 من فوق بلدة كفركلا".

كما أشارت إلى أنّ "عند الساعة 20:55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، ​عاليه​ وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 6 آب 2019 الساعة 00:35 من فوق بلدة الناقورة. بالإضافة إلى ذلك، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية بتاريخ 5 آب 2019 الساعة 22:30 من فوق بلدة كفركلا، وصولًا حتّى منطقة ​بيت الدين​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:15 من فوق بلدة رميش".

وكشفت المديرية أنّ "عند الساعة 23:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، عاليه، المتن وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 6 آب 2019 الساعة 5:05 من فوق بلدة كفركلا".