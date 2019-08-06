الجيش: 6 طائرات حربية إسرائيلية و7 طائرات استطلاع خرقت حرمة الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 5 آب 2019 الساعة 13:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مناطق جبيل والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 13:15 من فوق بلدة علما الشعب".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 15:00، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين شكا والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 16:20 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة". وبيّنت أنّ "عند الساعة 15:05، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة صيدا، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين جبيل والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 16:15 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".
ولفتت المديرية إلى أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 5 آب 2019 الساعة 5:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّ فوق مناطق المتن، بعبدا، بعلبك والهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:55 من فوق بلدة رميش". وأفادت بأنّ "عند الساعة 11:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف، المتن، بعبدا والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:35 من فوق بلدة رميش".
وذكرت أنّ "عند الساعة 12:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، رياق، بعلبك والبقاع الغربي، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 6 آب 2019 الساعة 00:05 من فوق البلدة المذكورة. وبتاريخ 5 آب 2019 الساعة 17:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:10 من فوق بلدة كفركلا".
كما أشارت إلى أنّ "عند الساعة 20:55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، عاليه وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 6 آب 2019 الساعة 00:35 من فوق بلدة الناقورة. بالإضافة إلى ذلك، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية بتاريخ 5 آب 2019 الساعة 22:30 من فوق بلدة كفركلا، وصولًا حتّى منطقة بيت الدين، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:15 من فوق بلدة رميش".
وكشفت المديرية أنّ "عند الساعة 23:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، عاليه، المتن وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 6 آب 2019 الساعة 5:05 من فوق بلدة كفركلا".
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