متروبوليت جبيل للروم الارثوذكس زار قرى في قضاء عاليه

قام متروبوليت جبيل و​البترون​ وما يليهما للروم ​الارثوذكس​ المطران موسى ​سلوان​ بزيارة راعوية لعدد من قرى ​قضاء عاليه​ استمرت ثلاثة ايام، فزار عين الجديدة وبحمدون الضيعة والتقى شبيبة الرعايا واهاليها وامضى نهارا مع الاطفال واستقبل شخصيات من المنطقة، ثم حضر قداسا في بلدة بطلون، واحتفل بالذبيحة الالهية في كنيسة التجلي في بخشتيه، واحتفل بصلاة غروب ​عيد التجلي​ في كنيسة محطة بحمدون.

وتأتي زيارة المطران سلوان للوقوف على "أهمية التشبث بالأرض وتشديد ايمان اهالي هذه القرى وزرع الامل والرجاء في نفوسهم وفي نفوس الشبيبة الصاعدة ليبقوا خير ممثلين لكنيستهم بحضورهم المحب والفاعل في مجتمعهم اينما وجدوا".