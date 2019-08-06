قام متروبوليت جبيل والبترون وما يليهما للروم الارثوذكس المطران موسى سلوان بزيارة راعوية لعدد من قرى قضاء عاليه استمرت ثلاثة ايام، فزار عين الجديدة وبحمدون الضيعة والتقى شبيبة الرعايا واهاليها وامضى نهارا مع الاطفال واستقبل شخصيات من المنطقة، ثم حضر قداسا في بلدة بطلون، واحتفل بالذبيحة الالهية في كنيسة التجلي في بخشتيه، واحتفل بصلاة غروب عيد التجلي في كنيسة محطة بحمدون.
وتأتي زيارة المطران سلوان للوقوف على "أهمية التشبث بالأرض وتشديد ايمان اهالي هذه القرى وزرع الامل والرجاء في نفوسهم وفي نفوس الشبيبة الصاعدة ليبقوا خير ممثلين لكنيستهم بحضورهم المحب والفاعل في مجتمعهم اينما وجدوا".
كانت هذه تفاصيل خبر متروبوليت جبيل للروم الارثوذكس زار قرى في قضاء عاليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.