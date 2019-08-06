طوني فرنجية شكر جريصاتي: بعد جهد جهيد أزمة النفايات في الشمال إلى حل

ركّز النائب ​طوني فرنجية​، على أنّ "بعد جهد جهيد، ​أزمة النفايات​ في ​الشمال​ إلى حلّ".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الشكر لكلّ من ساندنا وبخاصّة وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ الّذي تعاون معنا في الآونة الأخيرة"، موضحًا "أنّنا في انتظار دراسة الأثر البيئي وعسى أن تصل الأمور إلى خواتيمها".