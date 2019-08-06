طوني فرنجية شكر جريصاتي: بعد جهد جهيد أزمة النفايات في الشمال إلى حل

ركّز النائب طوني فرنجية، على أنّ "بعد جهد جهيد، أزمة النفايات في الشمال إلى حلّ".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الشكر لكلّ من ساندنا وبخاصّة وزير البيئة فادي جريصاتي الّذي تعاون معنا في الآونة الأخيرة"، موضحًا "أنّنا في انتظار دراسة الأثر البيئي وعسى أن تصل الأمور إلى خواتيمها".
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