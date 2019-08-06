الدفاع المدني: إخماد حرائق أعشاب مختلفة في النبطية وعكار والكورة وصور

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وقندول في حولا - ​النبطية​، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ضهور ​ببنين​ - عكار، وآخرشبّ في أعشاب يابسة وامتدّ ليطال أشجارًا مثمرة في ​بليدا​ - النبطية".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من السنديان في دده - ​الكورة​، وحريقًا شبّ في أعشاب يابسة في المساكن- صور".