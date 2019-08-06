الدفاع المدني: إخماد حرائق أعشاب مختلفة في النبطية وعكار والكورة وصور

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وقندول في حولا - النبطية، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ضهور ببنين - عكار، وآخرشبّ في أعشاب يابسة وامتدّ ليطال أشجارًا مثمرة في بليدا - النبطية".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من السنديان في دده - الكورة، وحريقًا شبّ في أعشاب يابسة في المساكن- صور".
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