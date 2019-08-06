قوى الأمن: تعميم صورة امرأة فقدت في محلة المرج - زحلة

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة ناهد مراد تركي (مواليد عام 1994، سورية)، التي فُقِدت بتاريخ 8/7/2019 في محلة المرج- زحلة ولم تَعُد حتى تاريخه.

وفي بيان لها، أشارت المديرية الى أنه "يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ على الرقمين 807063/08 – 807064/08 للإدلاء بما لديهم من معلومات".