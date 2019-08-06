توجه وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى النائب ​جورج عدوان​، قائلا "الجنون والإستخفاف بعقول الناس وإنعدام المسؤولية هو في التسرع بنشر التغريدة دون السؤال و الإستفسار وتبيان حقيقة الأمور"، مشيراً إلى أنه "‏‏فعلا غريب أمر النائب عدوان،لأنه حين أعلمته في آخر جلسة ل​مجلس النواب​ عن مشروع حل مسألة مبنى تاتش بادرني بالتهنئة، لذلك لا أدري ما سبب هذا الاستغراب المفاجئ ولا أدري ما أصف هذه الحالة، أهي جنون أم إنفصام وكيف العلاج؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شقير لعدوان: أهي حالة إنفصام أم جنون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.