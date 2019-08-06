توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وجزر القمر لتنفيذ مشاريع تنموية

وقّعت هيئة ​الهلال الأحمر الإماراتي​ مذكرة تفاهم مع حكومة ​جزر القمر​، تقوم الهيئة بموجبها بتمويل وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية لصالح المتضرّرين من ​إعصار​ "كينيث" بقيمة 36 مليون درهم، بهدف إعادة الإعمار وتأهيل المرافق الّتي تضرّرت بفعل الإعصار".

وتتضمّن المشاريع المزمع تنفيذها صيانة المساكن الّتي تأثّرت بفعل الإعصار، إلى جانب تأهيل وصيانة عدد من المدارس وإنشاء مستشفى للأمومة والطفولة وتجهيزه بالمعدّات والمستلزمات الطبيّة، ودعم عدد من مراكز غسيل الكلى، إضافة إلى مشروع آخر لتوفير مصادر المياه في ضواحي العاصمة موروني.

وحدّدت الاتفاقية آلياّت العمل ومراحل التنفيذ وتعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة في النهوض بمستوى الخدمات الأساسّية في جزر القمر.