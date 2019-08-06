السفير الفرنسي في طهران: لا نتبع سياسات وقرارات اميركا

اكد السفير الفرنسي في ​طهران​ فيليب تيبو ان "​فرنسا​ لا تتبع سياسات وقرارات ​اميركا​ ضد ​ايران​، وتؤيد الحوار والتعاون مع طهران"، مشيراً إلى أن "​الحكومة الفرنسية​ لا تواكب قرارات اميركا ولا تتبع ابدا ​سياسة​ الضغوط القصوى ولا تؤيدها، بل تؤيد الحفاظ على الحوار والتعاون ومن ضمنه مع ايران".

واعتبر أن "الالية المالية للتعاون التجاري مع ايران "اينستكس" مشروعا طويلا ومعقدا واكد العزم على تدشينه"، مشيراَ إلى "اننا نقوم في الوقت الحاضر باجراء مفاوضات مع المسؤولين الايرانيين فيما يتعلق بمنح بعض الاعتمادات وكذلك تنفيذ هذه الالية"، لافتاً إلى "اننا لا نتبع ابدا سياسات وقرارات اميركا ولقد قلنا منذ البداية بان هذه السياسات خاطئة وسيئة ولها تداعيات مضرة جدا وبناء عليه فاننا نسعى لمواصلة سلسلة من الاليات والعمليات للحوار بين ايران والدول الاوروبية".