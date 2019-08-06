أعلن المبعوث البريطاني الخاص إلى ​السودان​، روبرت فيروزر "استعداد ​بريطانيا​ لدعم ​الحكومة​ الانتقالية في السودان"، معرباً عن سعادته بـ"زيارة السودان في هذه اللحظة المهمة في تاريخ البلد الأخير، حيث استطاعت فيها معظم الأحزاب السودانية الالتقاء في موقف موحد، تمكنت من خلاله للوصول إلى هذه الاتفاقية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بريطاني: مستعدون لدعم الحكومة الانتقالية بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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