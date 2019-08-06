رئيس وزراء باكستان توعد بالطعن في قرار الهند بشأن كشمير في مجلس الأمن

توعّد رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، بـ"اللجوء إلى ​مجلس الأمن الدولي​ للطعن في قرار ​الهند​ إلغاء الحكم الذاتي الدستوري الّذي كان يتمتّع به القسم الّذي تسيطر عليه ​كشمير​"، وطالب بـ"تحرّك ​المجتمع الدولي​"، فيما تتصاعد التوترات بين البلدين النوويين.

وانتقد خان بشدّة، أمام جلسة مشتركة للبرلمان في إسلام آباد، قرار نظيره الهندي ​ناريندا مودي​، لافتًا إلى "أنّنا سنقاوم هذه الخطوة في كلّ منبر"، واعدًا بـ"إثارة المسألة مع رؤساء الدول ورفع المسألة إلى ​المحكمة الجنائية الدولية​". كما اتّهم مودي بـ"انتهاك القانون الدولي بشكل سافر لتحقيق أجندة معادية للمسلمين في الهند".

وشدّد على أنّه "إذا لم يتحرّك العالم اليوم، وإذا لم يحترم العالم المتقدّم قوانينه، فستصل الأمور إلى مكان لن نكون مسؤولين عنه".