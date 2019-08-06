برلماني ايراني: حسن التعامل مع الحجاج الايرانيين قد يساعد بزيادة الاتصالات بين البلدين

اعتبر رئيس لجنة الامن القومي و​السياسة​ الخارجية في ​مجلس الشورى​ الاسلامي مجتبى ذوالنوري أن "حسن التعامل من قبل السلطات ​السعودية​ مع الحجاج ال​ايران​يين خطوة قد تساعد في زيادة ​الاتصالات​ بين البلدين"، مشيراً إلى أن "حسن التعامل مع الحجاج يشمل احدى رسائل السعودية للمزيد من التعاطي مع ايران وفي حال استمرار هذه الوتيرة ستزداد الاتصالات بين البلدين".

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