كتلة المستقبل: المواقف التصعيدية تهدد مقومات السلم الاهلي والعيش المشترك

نبهت كتلة "المستقبل" الى "مخاطر الاستمرار في المسار التصعيدي، مهيبةً بـ"القيادات المعنية وعي دقة المرحلة واعطاء فرصة جدية لجهود المصالحة التي يعمل عليها بصمت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وبمواكبة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​"، مشيرةً إلى أن "أصداء المواقف التصعيدية والتقارير الاخبارية التي يجري تسريبها تلحق أضراراً جسيمة ليس بالمشهد الاقتصادي للبلاد الذي هو موضع متابعة المؤسسات الدولية فحسب، ولكنه يهدد أيضاً مقومات السلم الاهلي والعيش المشترك ويعطل كل الانجازات التي تحققت على مستوى الاستقرار السياسي".

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