العثور على رضيع متخلى عنه يتسبب في توقف قطار متجه نحو طنجة

عُثر أمس الإثنين، على رضيع متخلى عنه، في قطار متجه نحو مدينة طنجة، ما خلف حالة من الاستنكار في صفوف الركاب، وأسفر عن توقف الرحلة بمحطة مولاي المهدي المتواجدة بين أصيلة والقصر الكبير.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن الرضيع لا يتجاوز شهرا واحدا، عُثر عليه في إحدى المقطورات، ملفوفا بثوب أبيض وبطانية خفيفة، ويظهر أنه في صحة جيدة، حيث جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى قسم الأطفال بمستشفى القصر الكبير.
وأضافت المعطيات ذاتها أن العناصر الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية.
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