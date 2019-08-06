أنزلت اللجنة التأديبية، التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقوبات ثقيلة على نادي نهضة بركان، وصيف بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بسبب الأحداث التي تلت نهائي كأس “الكاف”، والتي جمعته بفريق الزمالك المصري.
وقررت اللجنة، في بلاغ رسمي لها، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعها يوم السبت الماضي، تغريم النادي، ما مجموعه 62 ألف و500 دولار أمريكي، أزيد من 62 مليون سنتيم، موزعة على الشكل التالي:
22 ألف و500 دولار: بسبب استعمال جماهيره الشهب، الليزر، ورمي الشهب على أرضية الملعب.
30 ألف دولار: بسبب السلوكات غير الرياضية ضد حكم مباراة الإياب ومسؤولي الاتحاد.
و10 آلاف دولار: غرامة للاعب عمر النمساوي، مع توقيفه عن اللاعب لأربعة مباريات، بسبب الاعتداء على الحكم ومسؤولين من المباراة بعد اللقاء.
في الجهة، المقابلة، غرم “الكاف” فريق الزمالك المصري، بغرامة مالية، قدرها 22 ألف و500 دولار، بسبب استعمال جماهيره الشهب والليز، ورمي لقنينان الماء على أرضية الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مباراته أمام الزمالك.. الـ”كاف” ينزل عقوبات ثقيلة على نهضة بركان ويوقف لاعبه لـ4 مباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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