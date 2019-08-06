زوجة جندي تتهم مسؤولين بهضم حقوقه ومصدر: تلقى أكثر من 6 ملايين تعويض وراتبه 6 آلاف درهم!

نشرت زوجة جندي سابق، خلال الأيام الأخيرة، مقطع فيديو تتهم فيه مسؤولين عسكريين بنهب حقوق زوجها وتعويضاته، جراء تعرضه لحادث أفقده جزءا من جسده وورث عنه عاهة مستديمة.

وفي ذات السياق، أوضحت مصادر ل”اليوم24″ حقيقة الفيديو الذي تزعم فيه زوجة جندي سابق كان يعمل في فيلق للذخيرة بمكناس بأنه في يوم ما أسندت له مهام تحريك القذائف وضربها على الأرض، حيث اعتبرت ذات المصادر أن ما جاء على لسان زوجة العسكري لا يقبله المنطق، فالتعامل مع المتفجرات والقذائف هو أولا من اختصاص فئة مدربة على هذا النوع من السلاح، والذي يتطلب كثيرا من الحيطة والحذر، متسائلة “هل من المعقول أن يتم تكليف أي جندي غير مدرب على القيام بمثل هاته المهام، فبالأحرى تكليفه بضرب قذيفة على الأرض، لأن الجميع يعلم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذا الفعل سواءا كان عسكريا أو مدنيا”.

وفي الوقت الذي ادعت زوجة الجندي السابق، في مقطع الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، أن زوجها لم يتلق أي مساعدات من المؤسسة العسكرية على العاهات المستديمة التي أصيب بها، ترد ذات المصادر بالقول إن هذا “الجندي السابق من الدرجة الثانية الذي انضم الى صفوف القوات المسلحة الملكية سنة 2003 وغادرها سنة 2008، اشتغل خمس سنوات فقط داخل الجيش، ويتقاضى شهريا أكثر من 6000 درهم، منها منحة شهرية دائمة ضد العجز تناهز4000 درهم، بالإضافة إلى منحة تكميلية”.

وتضيف ذان المصادر، أن المعني بالأمر استفاد من أكثر من 60000درهم كتعويض عن التأمين ضد العجز، وحوالي16000درهم كإعانة استثنائية وما يقارب1500درهم كمستحقات.

وفي الوقت الذي أطلقت زوجة العسكري حملة على شبكات التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات لأسرتها، تقول ذات المصادر إن “بعض الأشخاص يتخذون هذه المواضيع كمطية لتحقيق أغراضهم الشخصية منها الربح السريع، والسعي إلى النيل من المؤسسة العسكرية بشتى الطرق”.