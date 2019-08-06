مدونة مغربية تجني 6 ملايين سنتيم عن كل منشور “أنستغرام”

صنفت المدونة المغربية الشابة إحسان بنعلوش، مؤخرا، كأكثر المؤثرات المغربيات دخلا على موقع التوصل الاجتماعي أنستغرام، حسب ما أعلنه موقع HOPPER HQ.
ونشر الموقع أن إحسان بنعلوش، تجني حوالي 6100 دولار مقابل منشور واحد على أنستغرام، أي ما يعادل حوالي 6 مليون سنتيم.
ويتابع إحسان بنعلوش التي تبلغ من العمر 21 سنة، مليون ونصف متابع على أنستغرام.
واحتلت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال، كايلي جينر، المركز الأول في القائمة التي نشرها الموقع المذكور، متبوعة بنجمة البوب الأمريكية اريانا غراندي ثم نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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