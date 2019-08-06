الـ”كاف” يعاقب الوداد والترجي التونسي بسبب نهائي عصبة الأبطال

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معاقبة كل من الوداد البيضاوي والترجي التونسي، بغرامة مالية مهمة قدرها 15 ألف دولار أمريكي، حوالي 15 مليون سنتيم لكل فريق، وذلك بسبب الأحداث التي رافقت مباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية التي جمعت بينهما.
وأكت اللجنة، في بلاغ رسمي، صدر اليوم الثلاثاء، تمخض عن اجتماع لها، يوم السبت الماضي، معاقبة الفريقين بالغارمة المالية المذكورة، بسبب استعمال جماهيرهما للشماريخ، ووضعهم لشعارات، على الملعب، وهو الأمر الذي تمنعه قوانين الاتحاد الإفريقي للعبة.
ومازالت قضية النهائي، تعرض على المكتب التنفبذي للاتحاد، حيث من المرتقب أن تعقد أول الجلسات في قضية ما بات يعرف بـ” فضيحة رادس”، في السابع من شهر غشت الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة.
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