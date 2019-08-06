السراج يخصص 40 مليون دينار ليبي لمليشيات طرابلس

أصدر رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج، الثلاثاء، قرارا بتخصيص 40 مليون دينار ليبي (28 مليون دولار) للقوات والمليشيات التابعة له في العاصمة طرابلس.

ونص القرار على صرف نحو 3 آلاف دينار ليبي لكل فرد يشارك في العمليات العسكرية في طرابلس ضد الجيش الليبي.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية "طوفان الكرامة"، منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات وتنظيم الإخوان الإرهابي.

في المقابل، يعارض السراج عملية "طوفان الكرامة" مقدما الدعم المالي والعسكري للمليشيات في إطار عملية أطلق عليها ما يسمى "بركان الغضب".





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ويأتي قرار السراج بتخصيص تلك المبالغ للقوات التابعة له، بعد تصريحات متزايدة من قادة الجيش الليبي بفرار أعداد كبيرة من المليشيات من محاور القتال في العاصمة ونجاح قواتهم بالتقدم نحو طرابلس.

وكان اللواء إدريس مادي، قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبي، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إن ساعة حسم دخول العاصمة الليبية طرابلس متوقعة في أي لحظة، وذلك لتخليصها من إرهاب المليشيات المسلحة".

وأضاف "مادي" أن "مناطق المليشيات في أنحاء العاصمة هي مناطق عمليات للجيش الليبي، وأتوقع أن ساعة الصفر سوف يتم إعلانها في أي لحظة من اللحظات وهي قريبة".

وأشار "مادي" إلى أن عملية الجيش الليبي في طرابلس ليست معركة جغرافيا، وإنما معركة ضد المليشيات بهدف القضاء عليها، مشيرا إلى أن المليشيات تدفع في اتجاه إطالة الحرب لأطول فترة ممكنة، كمحاولة يائسة لتغيير المواقف الدولية ضد الجيش الليبي.

والأربعاء الماضي قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: "إن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تستعين بإرهابيين مطلوبين دوليا".

وأكد المسماري أن حكومة الوفاق تضم إرهابيين مطلوبين دوليا من المحكمة الجنائية الدولية والعديد من الدول، مشددا على أن السراج يوظف أموال النفط لتجنيد المرتزقة والإرهابيين الأجانب من دول عدة أبرزها: النيجر وتشاد والسودان والعديد من الدول الأخرى.