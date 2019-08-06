مقتل جنديين أفريقيين بالصومال في هجوم إرهابي

أسفر هجوم بعبوة ناسفة تبنته حركة الشباب الإرهابية، الثلاثاء، عن مقتل جنديين من القوة الأفريقية بالصومال (أميصوم).

وقالت مصادر أمنية، لـ"العين الإخبارية"، إن "الهجوم استهدف حافلة كانت تقلهم في منطقة هلجن بمحافظة هيران بالصومال".

وأعلنت بوروندي الأسبوع الماضي عن مقتل 6 من جنودها العاملين تحت مظلة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في هجوم بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال العقيد فلوريبرت بييركي المتحدث باسم الجيش البوروندي إن "حركة الشباب الإرهابية شنت في ساعة متأخرة من يوم الأحد هجوما على قوات بلاده قرب مدينة بلعد الواقعة على بعد 30 كيلومترا من مقديشو".

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وأضاف المتحدث أن 6 جنود قتلوا كما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، فيما لا يزال جنديان في عداد المجهولين.

وأدان الاتحاد الأفريقي بـ"شدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف بعثة قواته في الصومال بالقرب من العاصمة مقديشو، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى".

ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة الشباب أوقعت 2078 قتيلا، و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

ويخضع إقليم جوبا الوسطى بجنوب الصومال للسيطرة الكاملة من قبل حركة الشباب الإرهابية التي تم طردها من معظم كبريات المدن في أقاليم الصومال البالغ عددها 18 إقليما.

لكن الحركة الإرهابية ما زالت قادرة على تنفيذ هجماتها الانتحارية والاغتيالات في مختلف مدن الصومال بما فيها العاصمة مقديشو.