باكستان تعتزم اللجوء للأمم المتحدة بشأن أزمة كشمير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، زعماء العالم على التدخل، بعد أن قامت الهند بإلغاء الحكم الذاتي في القطاع الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير المتنازع عليه، ما أثار المخاوف من اندلاع موجة جديدة من التوترات بين الجارتين.



وقال عمران، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الذي عقد جلسة طارئة في العاصمة إسلام آباد لمناقشة القرار الهندي، إن حكومته تقوم حاليا باستكشاف الخيارات المتاحة، ومن بينها التقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، لإجبار الهند على إلغاء القرار.

وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها ستلغي مادة من دستور البلاد تمنح قدرا من الحكم الذاتي للقطاع الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، الذي تم تقسيمه إلى شطرين بين الهند وباكستان.

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ووصفت باكستان القرار الهندي بأنه غير شرعي ويمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، بينما هددت باللجوء إلى "جميع الخيارات الممكنة" لمجابهته.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني إن تغيير وضع كشمير من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الهند وباكستان، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى صراع شامل

وحذر عمران الهند قائلا "لن يفوز أحد في هذه الحالة".