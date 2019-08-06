مستشار ترامب: فنزويلا دولة مارقة مثل إيران وكوريا الشمالية

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، الثلاثاء، إن فنزويلا دولة "مارقة" مثل إيران وكوريا الشمالية، مؤكدا أن نظامها يستخدم الحوار مع المعارضة لكسب مزيد من الوقت.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن ستعمل على ضمان ألا يستطيع نظام نيكولاس مادورو تأمين نفسه ماديا، بخلاف اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي.



وأوضح بولتون أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فنزويلا يسمح للولايات المتحدة بمعاقبة أي أجانب يدعمون حكومة مادورو.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن الرئيس دونالد ترامب جمّد أصول الحكومة الفنزويلية كافة في الولايات المتحدة.

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وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس ترامب قال في رسالة بعثها إلى الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي: "من الضروري تجميد كل أصول حكومة فنزويلا، بسبب استمرار اغتصاب السلطة من جانب نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي".

وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض، فإن تلك الممتلكات "لا يمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها".

من جانب آخر قالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن الإجراء الجديد الذي اتخذه ترامب بتجميد كل أصول فنزويلا محاولة "لإضفاء الطابع الرسمي على حصار اقتصادي ومالي وتجاري بدأ بالفعل".

وأضافت الوزارة في بيان أنها لن تسمح بأن يؤثر "تصعيد العدوان" على "عمليات الحوار السياسي".

وتخوض حكومة فنزويلا مع المعارضة حاليا محادثات بوساطة من حكومة النرويج لإنهاء الأزمة السياسية العميقة في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.