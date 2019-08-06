انت الان تتابع رئيس وزراء باكستان يعتزم اللجوء لمجلس الأمن بشأن قضية كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الثلاثاء إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.

وقال خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني اليوم "سنقاتل من أجل ذلك في كل منتدى. نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة (العدل) الدولية... إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل أراضي منطقة كشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة لكن يسيطر كل من البلدين على جزء منها فقط.