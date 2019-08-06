ناشطات إيرانيات يطالبن خامنئي بالتنحي بسبب سياساته المعادية للمرأة

دعت ناشطات نسويات إيرانيات للمرة الأولى في تاريخ البلاد إلى تنحي المرشد الإيراني علي خامنئي عن منصبه، والبدء في التمهيد لمرحلة سياسية جديدة تتجاوز نظام الحكم القائم منذ عام 1979.

ويعد هجوم 14 ناشطة إيرانية مدنية ومدافعة عن حقوق الإنسان في بيان لهم على السياسات الحالية لنظام خامنئي تجاه النساء، خطوة غير مسبوقة في الحركة النسوية الإيرانية، حيث اعتبرن النظام الحاكم منذ 40 عاما معاديا للمرأة.

وأكد البيان الصادر مساء أمس الإثنين، أن حكم نظام ولاية الفقيه الممتد على مدار 4 عقود أدى لإلغاء غير إنساني لنصف المجتمع داخل البلاد، لافتا إلى المضي قدما باتجاه التخلي عن الدستور الإيراني المعمول به والبدء في وضع دستور جديد.

واعتبرت الناشطات الإيرانيات أن نضالهن يعتمد على أساليب مدنية وسلمية بهدف التوصل إلى إقرار تشريعات جديدة تصون كرامة النساء وتضمن هويتهن وتمكينهن بكافة المجالات داخل إيران.

ورفع البيان شعار "لا للجمهورية الإسلامية"، في إشارة إلى رفض الناشطات المحتجات سلميا النظام الثيوقراطي، مشيرا إلى بيان لنشطاء إيرانيين في يونيو/ حزيران الماضي، انتقد الاستبداد الممنهج كونه عقبة أمام الإصلاحات داخل البلاد.

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وطالبت الناشطات الإيرانيات بضرورة وجود تكاتف وطني مع مطالبهن باعتبارها تندرج ضمن إطار حقوق الإنسان؛ فيما طالبن بتحول المطالب نفسها إلى حركة تشمل كافة أنحاء إيران.

وأشار البيان إلى إسقاط الحقوق الأساسية للنساء في إيران بعد سيطرة رجال الدين على حكم البلاد قبل 40 عاما، إلى جانب إهانة، وتعذيب، وسجن، وإعدام المناهضين للتمييز بين الجنسين.

وأكدت الناشطات النسويات الإيرانيات، حسبما نقلت محطة إيران إينترناشونال (ناطقة بالفارسية ومقرها بريطانيا)، ضرورة قيام نظام حكم ديموقراطي يضمن وحدة أراضي إيران إضافة إلى ضمان حقوق النساء في المجتمع، طبقا لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتطرق البيان في الختام إلى التقدم الذي تحظى به المرأة عالميا بمجالات سياسية، أو علمية، أو اقتصادية، أو رياضية، أو فنية وغيرها، في حين تكافح المرأة الإيرانية لنيل حقوقها الأساسية.

يذكر أن الناشطات الموقعات على البيان يُقِمْن جميعا في إيران، وأبرزهن شهلا انتصاري (ناشطة سياسية)، ونصرت بهشتي (ناشطة مدنية)، وفرنجيس مظلوم (ناشطة حقوقية).