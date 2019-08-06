وصل 1.800.869 حاجًا وحاجة إلى المملكة حتى ظهر اليوم 6 ذي الحجة. وبحسب وكالة "واس" الرسمية فإن هذا العدد يتفوق بزيادة عن العام الماضي قدرها 113107 حجاج. ولفتت الوكالة إلى أن من بين الحجيج 93792 حاجًا عبر البر، و1689827 حاجًا عبر الجو، و17250حاجًا عبر البحر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واس: وصول 1.800.869 حاجًا وحاجة إلى المملكة حتى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.